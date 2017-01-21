Новый номер
Коллеги!
Как известно, реклама — софистика, превращающая товар в культуру. То же самое делает «Лаборатория», но уже с рекламой, и чуть-чуть по-другому: мы не продаем «любимое для любимых», а обсуждаем круги от брошенного камня — в пруд или огород.
В нынешнем номере — несколько больших «камней». Во-первых, это человек сети. Не столько объект маркетинговых атак, сколько субъект опционального сознания. У опции — далеко идущие корни, уходящие вглубь левого полушария мозга. Интервью с философом Андреем Ашкеровым!
Второй «камень», как это ни странно, секс. А что вы думали? Ушел из жизни главный андрогин Америки Майкл Джексон, а главный «геймер» Европы Кельвин Кляйн больше не является тем, о чем вы подумали. Беседуем с Николасом Коро!
Третий «камень» — не потерявшийся в сети блоггер и не расправляющий складочки супермен — а мы: прежние, советские, равные себе и миру. Те, 45-летние, «дети застоя», что успели прожить свою лучшую пятилетку жизни в стенах МГУ. Только на какой сегментации нам строить теперь клуб выпускников? И что за «лояльность» должна инспирировать клубная карта? Ответ держит директор Виктория Скураторва!
И последний «камень» — рекламное образование. Проблему «все и сразу» пытается решить агентство BBDO, причем уже не на уровне wordshop, а на уровне академии. Что за «Академия коммуникации» такая, и чему там учат, рассказывает Светлана Майбродская.
Далее: Дизайн аудит как главный стратегический инструмент нью-маркетинга от Екатерины Храмковой. Гендерные особенности автомобилей от Ольги Старыгиной и Александра Чернова. Возвращение «Мумия» через мобильник — от Валерия Мифодовского. Антидисконтный ритейл от Екатерины Петуховой. Секреты добычи информации у жадных ресечеров — от Дмитрия Фролова.
А также — коллекция табачных страстей от Ии Имшинецкой, моральный кодекс интернет-троллей от Георгия Добродеева, краткий курс видео-рекламы — от Лины Удовенко и актуальная памятка о регистрации товарных знаков — от Владимира Мещерякова.
Интересно — все!
Юлиана Бачманова
Дымящиеся ценности 1
У известного психотерапевта В.Леви есть в одной из книг упражнение, которое он назвал «А зато». Его суть в том, что если тебе в чем-то не везет, всегда можно заместить это факт другим, ценным и удачным, из своей биографии. «Я проиграл ему в бильярд. Несколько раз. А зато я доктор наук!». Реклама табачных изделий напомнила мне такую заместительную терапию. Все умом понимают, что курить - это нездорово, это вредно, это плохо. Это неудача. В качестве замещения неудачи под названием «я курю» авторы рекламы предлагают целую систему ценностей. Из этой системы вам предлагают на выбор ту, которая ближе всего к системе ценностей вашего круга. Я увидела 19 основных ценностей, но уверена, что список можно продолжать за счет детализации и конкретизации перечисленных в списке ценностей.
Законный знак
В последние годы наиболее широкомасштабные изменения в области интеллектуальной собственности в целом произошли в связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года части четвертой Гражданского кодекса РФ. Этим законом охвачена вся интеллектуальная собственность, а ранее действовавшие отдельные законы («О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «Патентный закон» и другие) прекратили свое действие.
Видео-невидео 3
Речь в статье пойдет о феномене видеорекламы, оценке ее эффективности и перспектив размещения на российских и зарубежных хостингах.
Уно-секс
На съезде маркетологов мы познакомились с Николасом Рудольфом Коро - главным куратором Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий (RCB&B), со-директором компании «Brand Public», членом комитета по маркетингу ТПП РФ (www.nkoro.ru). Он читал доклад «О сексе на полке замолвите слово». Мы решили развить тему.
Бабушка на сноуборде 1
Эта статья призвана помочь сориентироваться в самой доступной сфере продвижения молодёжных товаров в нынешние времена, а именно в сфере блогов, форумов, социальных сетей. Нынешняя экономическая ситуация требует максимального результата не только при минимуме вложений,но зачастую и при полном или почти полном отсутствии таковых.