Коллеги!

Как известно, реклама — софистика, превращающая товар в культуру. То же самое делает «Лаборатория», но уже с рекламой, и чуть-чуть по-другому: мы не продаем «любимое для любимых», а обсуждаем круги от брошенного камня — в пруд или огород.

В нынешнем номере — несколько больших «камней». Во-первых, это человек сети. Не столько объект маркетинговых атак, сколько субъект опционального сознания. У опции — далеко идущие корни, уходящие вглубь левого полушария мозга. Интервью с философом Андреем Ашкеровым!

Второй «камень», как это ни странно, секс. А что вы думали? Ушел из жизни главный андрогин Америки Майкл Джексон, а главный «геймер» Европы Кельвин Кляйн больше не является тем, о чем вы подумали. Беседуем с Николасом Коро!

Третий «камень» — не потерявшийся в сети блоггер и не расправляющий складочки супермен — а мы: прежние, советские, равные себе и миру. Те, 45-летние, «дети застоя», что успели прожить свою лучшую пятилетку жизни в стенах МГУ. Только на какой сегментации нам строить теперь клуб выпускников? И что за «лояльность» должна инспирировать клубная карта? Ответ держит директор Виктория Скураторва!

И последний «камень» — рекламное образование. Проблему «все и сразу» пытается решить агентство BBDO, причем уже не на уровне wordshop, а на уровне академии. Что за «Академия коммуникации» такая, и чему там учат, рассказывает Светлана Майбродская.

Далее: Дизайн аудит как главный стратегический инструмент нью-маркетинга от Екатерины Храмковой. Гендерные особенности автомобилей от Ольги Старыгиной и Александра Чернова. Возвращение «Мумия» через мобильник — от Валерия Мифодовского. Антидисконтный ритейл от Екатерины Петуховой. Секреты добычи информации у жадных ресечеров — от Дмитрия Фролова.

А также — коллекция табачных страстей от Ии Имшинецкой, моральный кодекс интернет-троллей от Георгия Добродеева, краткий курс видео-рекламы — от Лины Удовенко и актуальная памятка о регистрации товарных знаков — от Владимира Мещерякова.

Интересно — все!

Юлиана Бачманова